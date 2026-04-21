La legge anti Lgbt di Orbán bocciata da Bruxelles. Il primo esame di Magyar

true false

La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea arriva come una crepa netta, forse la prima, nell’eredità politica di Viktor Orbán dopo la sua sconfitta. Che non è solo una bocciatura giuridica: è l’inizio di uno smantellamento, è la speranza degli ungheresi e dell’Europa. Per anni, il governo magiaro ha costruito una narrativa: proteggere i minori. In realtà, dietro quella formula, c’era una legge, approvata nel 2021, che vietava o limitava la rappresentazione dell’omosessualità e dell