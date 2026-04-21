La causa era stata avviata da 15 Stati Ue (ma non dall’Italia)

La legge anti Lgbt di Orbán bocciata da Bruxelles. Il primo esame di Magyar

Simone Alliva
21 aprile 2026 • 19:37

Per Ilga «se Magyar vuole davvero essere pro-Ue non ci sono più scuse». Mentre l’eurodeputata del M5s Carolina Morace accusa il governo italiano di aver «sostenuto implicitamente una norma discriminatoria». Ora Budapest rischia il blocco di circa mezzo miliardo di euro se non si adegua alla sentenza

La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea arriva come una crepa netta, forse la prima, nell’eredità politica di Viktor Orbán dopo la sua sconfitta. Che non è solo una bocciatura giuridica: è l’inizio di uno smantellamento, è la speranza degli ungheresi e dell’Europa. Per anni, il governo magiaro ha costruito una narrativa: proteggere i minori. In realtà, dietro quella formula, c’era una legge, approvata nel 2021, che vietava o limitava la rappresentazione dell’omosessualità e dell

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Simone Alliva
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Simone Alliva

Giornalista professionista. Per dieci anni al settimanale L'Espresso, autore di diverse inchieste di copertina su politica, diritti e identità negate. Nel 2017 ha raccontato per primo in Italia gli orrori della persecuzione delle persone Lgbt in Cecenia. Nel 2020 ha pubblicato per Fandango Libri "Caccia All’Omo. Viaggio nel paese dell’omofobia”, prima inchiesta giornalistica sull'odio omotransfobico in Italia. Per il suo “Fuori i nomi!” vince la quarta edizione del Premio Fuori! presieduto da Angelo Pezzana, fondatore del primo movimento omosessuale di Italia. Vincitore di due Diversity Media Awards per le inchieste: "L'Italia è Omofoba" 2020 e "Abilismo. Il nome dell'Odio" 2022.