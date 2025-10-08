La commissaria Ue: «Lancio la nuova strategia Lgbtiq+ per un’Europa dell’uguaglianza»

In questo editoriale la commissaria Ue per la Parità spiega perché oggi presenta una nuova strategia per l’uguaglianza LGBTIQ+ per i prossimi cinque anni. «L’obiettivo è chiaro: proteggere le persone LGBTIQ+ dalla violenza, permettere loro di vivere liberamente e in piena parità, e coinvolgere tutta la società per costruire maggiore uguaglianza»

true false

Oggi presento una nuova strategia per l’uguaglianza LGBTIQ+ per i prossimi cinque anni. L’obiettivo è chiaro: proteggere le persone LGBTIQ+ dalla violenza, permettere loro di vivere liberamente e in piena parità, e coinvolgere tutta la società per costruire maggiore uguaglianza

Il 28 giugno ero a Budapest, mentre centinaia di migliaia di persone partecipavano al Pride e marciavano per la libertà sfidando paura e discriminazione. Nonostante un divieto imposto dalla polizia, riempivano la città di colori arcobaleno, gioiosi, pacifici, impavidi. L’ho visto coi miei occhi. La convinzione che la diversità, la generosità e l’umanità avrebbero prevalso. Eppure solo 98 giorni dopo, il 4 ottobre, siamo tornati al punto di partenza: abbiamo visto di nuovo migliaia di persone cos