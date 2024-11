Questa mattina la presidente della Commissione europea ha presentato la sua squadra – la più destrorsa dei tempi recenti nonché sopravvissuta integralmente alle audizioni dell’Europarlamento – di fronte alla plenaria a Strasburgo. Diversamente dal voto sulla presidente, sulla cui rielezione si erano espressi 401 eurodeputati, quello sul von der Leyen 2 non richiede maggioranze rafforzate e soprattutto non è segreto.

Le dichiarazioni da non perdere

«Non esiste una maggioranza di centrodestra perché non esiste un vincolo di maggioranza», ha dichiarato oggi il meloniano Nicola Procaccini, capogruppo dei Conservatori europei. «Quello delle sinistre è stato uno psicodramma», ha aggiunto, e alludendo all’incarico per fitto ha «riconosciuto alla presidente di aver resistito con dignità e coraggio alle pressioni delle sinistre». FdI – si sapeva già – voterà a favore, ma quanto all’intero gruppo Ecr (del quale fanno parte formazioni che vanno dal Pis polacco al ceco Ods) ogni delegazione voterà come ritiene. Adam Bielan ha annunciato il voto contrario del Pis, del quale è capodelegazione.

«Voteremo all’unanimità contro», ha detto il delfino lepeniano Jordan Bardella, che guida i Patrioti per l’Europa, dei quali fa parte anche la Lega. Contrario pure il gruppo Esn, del quale fanno parte AfD e gli zemmouriani come Sarah Knafo, che ha annunciato il voto contro del suo gruppo. Le destre estreme si differenziano in questo voto, quindi: Ecr un po’ a favore ma senza posizione unitaria, i Patrioti per l’Europa ed Esn contro. Significa che anche le formazioni che compongono la maggioranza di governo in Italia vanno in modo scoordinato: Forza Italia (Ppe) a favore, FdI pure, la Lega contro.

«I cittadini chiedono protezione, solo l’Europa può darne, l’Europa federale: dobbiamo unirci attorno a coraggiose riforme», dice Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd. «Presidente, se lei cerca altre strade rispetto a quelle di luglio sarebbe corretto dirlo. Voteremo sì perché si deve partire, non faremo regali a Trump e Putin, ma combatteremo in ogni spazio parlamentare per far avanzare il progetto europeista».

«Presidente von der Leyen, complice di Netanyahu, amica delle multinazionali e dell’austerità, la sua Commissione è la Commissione della fine del cordone sanitario. Colleghi, ma come potete votarla?», ha tuonato la capogruppo della sinistra europea Manon Aubry. «Il circo delle audizioni ha ridicolizzato il nostro parlamento, la sinistra ha rifiutato tutto ciò da subito. Voteremo unanimemente contro e saremo l’unica opposizione credibile in questo emiciclo. Appello all’aula: resistiamo prima che sia troppo tardi.».

«Abbiamo negoziato duramente. Rispetto le divergenze tra i miei colleghi verdi, c’è stata una piccola maggioranza per votare a favore: vogliamo lottare contro l’estrema destra e tutelare il progetto europeo», sintetizza la capogruppo dei Verdi europei Terry Reintke.

Maggioranza con proteste

A luglio, dopo aver mantenuto l’incertezza fino all’ultimo, Fratelli d’Italia aveva detto di aver votato contro; stavolta ha annunciato che si esprimerà a favore. Mentre la presidente appare sicura che la sua nuova squadra potrà iniziare i lavori dal 1 dicembre, ben più instabile è il quadro politico: la sua famiglia politica – i Popolari europei guidati da Manfred Weber – gioca di sponda con l’estrema destra a cominciare da quella meloniana; l’effetto è che l’arco progressista affronta il voto di oggi in modo scomposto.

La sinistra europea (in Italia i 5 Stelle) è l’unica compattamente contro, ma tra i socialisti e i verdi ci sono delegazioni importanti che manifesteranno il loro scetticismo (ad esempio l’SPD tedesco, che si asterrà, e gli ecologisti francesi). Il primo argomento di queste rimostranze è l’assegnazione di una vicepresidenza esecutiva a un meloniano, Raffaele Fitto: la nota dei socialdemocratici tedeschi recita ad esempio che «per la prima volta nella storia delle istituzioni comunitarie un rappresentante di un partito postfascista ottiene una posizione di vertice, il che è stato possibile solo perché la presidente della Commissione, cristianodemocratica, lo ha promosso». «Lei si è spinta troppo oltre», ha detto oggi il rappresentante di SPD in aula.

La capodelegazione degli ecologisti francesi, Marie Toussaint, spiega la contrarietà della sua formazione: «Presidente von der Leyen, sull’estrema destra e su Fitto lei non ha fatto una scelta di compromesso, lei si è compromessa con l’estrema destra. Dico ai colleghi italiani, citando Eco: bisogna riconoscere il fascismo».

Come si è arrivati al voto

Già nella scorsa legislatura, il leader del Ppe Manfred Weber ha votato alcuni provvedimenti assieme alle destre estreme, ed è dalle elezioni di metà mandato del 2022 (nelle quali il gruppo di Meloni, Ecr, ottenne una vicepresidenza) che prova ad aprire la maggioranza tradizionale – popolari, socialisti e liberali – almeno a FdI, inteso come ponte verso le altre destre estreme. La strategia di Weber consiste nel trasformare i socialisti in un junior partner ma mantenere la regia assoluta e anche la libertà di spostare verso destra la maggioranza quando utile al Ppe: lo si è già visto anche in questo mandato sia sulle migrazioni (il Ppe ha votato con tutte le estreme destre, AfD compresa, per gli hotspot stile Albania) che sul clima (come con l’attacco congiunto al provvedimento sulla deforestazione).

Oggi in plenaria Weber ha dichiarato che AfD e Le Pen sono suoi nemici e che Magyar è l’alternativa a Orbán, ma di fatto si è sincronizzato più di una volta con queste destre estreme. Il suo obiettivo è farlo mantenendo per sé il ruolo di regista.

Spostamenti di maggioranze

Per la rielezione di von der Leyen, i Verdi si erano offerti come stampella alla maggioranza tradizionale per rafforzarla in modo alternativo all’estrema destra; Meloni inoltre non aveva supportato la rielezione della presidente. Che ha comunque assegnato una vicepresidenza esecutiva a un meloniano, con malumori tra i progressisti. Weber ha spinto a ogni costo per la conferma piena del ruolo di Fitto oltre che per l’approvazione del controverso commissario orbaniano Olivér Várhelyi, scatenando i popolari spagnoli contro la vicepresidente designata socialista Teresa Ribera. Con la vicepremier spagnola tenuta in ostaggio, i socialdemocratici, guidati all’Europarlamento dalla capogruppo spagnola di S&D Iratxe García Pérez, hanno finito per digerire l’intera commissione, accontentandosi di un vago accordo di piattaforma tra le tre forze tradizionali, che non impedirà al Ppe di fare il doppio gioco.

Lo si è visto alla vigilia di questo voto, quando Weber ha provocatoriamente dichiarato che «Ecr è stata cruciale per l'approvazione dei commissari e dei vicepresidenti. Se non ci fosse stato Ecr non ci sarebbe stata la nomina di Ribera. Ho ampliato il centro, dai Verdi a Ecr. Oggi questo centro allargato è una realtà. E questo ci assicura stabilità».

I Verdi in bilico

Quanto ai Verdi, poco prima del voto von der Leyen ha rilasciato una dichiarazione nella quale pubblicizzava la promozione dell’ex capogruppo green Philippe Lamberts a suo consulente (incarico noto ai giornalisti già da mesi) e di volere una maggioranza che includesse i Green. I due capogruppo attuali, Bas Eickhout e Terry Reintke, hanno gestito gli smottamenti sostenendo che von der Leyen e Weber seguano linee non identiche e che von der Leyen ha dato prova di voler dare un seguito agli impegni per il clima. «Weber voleva cacciarci dalla maggioranza ma non ci è riuscito», ha commentato Eickhout. Resta lo scotto di von der Leyen e Ppe pronti a battagliare per Meloni (e Fitto), dunque tra i Verdi ci saranno delegazioni che voteranno contro la commissione.

«Un messaggio ai capogruppo dei Verdi: cercheremo di rafforzare la nostra cooperazione perché questa maggioranza è aperta a chiunque ne condivida i presupposti», ha detto questa mattina la capogruppo liberale Valérie Hayer.

