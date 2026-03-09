La linea erratica del debole Merz alle regionali è un buio presagio

Il primo appuntamento del superanno elettorale per il cancelliere è un buco nell’acqua: a questo punto anche le altre tre campagne elettorali partono in salita. L’impressione è che la Cdu non abbia soccorso il proprio candidato quando si è ritrovato in difficoltà

Una certezza c’è: i Käsespätzle sono salvi. Cem Özdemir e Manuel Hagel avevano confessato fin da subito qual è il loro piatto preferito (entrambi convergono sugli gnocchetti al formaggio) e che la gara per il governo del Baden-Württemberg fosse tra il verde e il cristianodemocratico era chiaro fin dall’inizio. Il Land sudoccidentale, il terzo più grande della repubblica federale, patria di grosse case automobilistiche come Porsche e Mercedes oltre a giganti della chimica come Basf è andato – anz