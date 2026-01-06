vertice dei volonterosi

La posta in gioco dell’incontro di Parigi: la «sicurezza» nell’era venezuelana

Francesca De Benedetti
06 gennaio 2026 • 11:44Aggiornato, 06 gennaio 2026 • 11:50

Zelensky nomina la ex vice di Trudeau come consulente e attende che il patto con gli Usa sulle «garanzie» si concluda nel versante europeo. Tra i volenterosi anche Witkoff e Kushner: un test sulla postura dell’Ue verso Trump

Oggi i leader della «coalizione dei volonterosi» si incontrano a Parigi. L’incontro culminerà in annunci alla stampa, previsti per le 18:45 circa. Saranno presenti, per l’amministrazione Trump, amico e genero del presidente, i due inviati Steve Witkoff e Jared Kushner. Dal vertice dobbiamo aspettarci sviluppi su due versanti: garanzie di sicurezza per l’Ucraina da una parte, riequilibrio dei rapporti con gli Usa per l’Ue dall’altra. Le «garanzie di sicurezza» Il primo versante – quello ufficia

Per continuare a leggere questo articolo

Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 