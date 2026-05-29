Tra abusi e secolarizzazione, la missione di Leone XIV nella Spagna scristianizzata

Un tempo fra le nazioni europee più cattoliche, oggi la Spagna è il simbolo della crisi del cattolicesimo del Vecchio Continente: sempre meno spagnoli si definiscono cattolici praticanti, e oggi la spiritualità è contesa da credenze eterodosse, come l’astrologia e la fede nella reincarnazione. Con la sua visita il pontefice vuole rianimarla