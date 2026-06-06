Leone XIV in Spagna: «Quella in Iran non è una guerra giusta, in Ucraina è urgente un negoziato»

Il papa ringrazia le autorità spagnole per la loro “fedeltà al diritto internazionale e al multilateralismo, che si traduce in un attivo impegno per la pace e la solidarietà fra i popoli”. Durante il viaggio previsto un incontro con le vittime degli abusi sessuali commessi dal clero

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Il papa ringrazia le autorità spagnole per la loro “fedeltà al diritto internazionale e al multilateralismo, che si traduce in un attivo impegno per la pace e la solidarietà fra i popoli”. Durante il viaggio previsto un incontro con le vittime degli abusi sessuali commessi dal clero.

Il papa è volato in Spagna per il su quarto viaggio apostolico all’estero; ci resterà per 7 giorni in tutto (fino al 12 giugno) con tappe a Madrid, Barcellona e isole Canarie. Quest’ultima sosta, segnerà la prima visita di un pontefice nell’arcipelago al largo delle coste africane, e sarà l’occasione per Leone XIV di intervenire sul tema delle migrazioni, considerato che le Canarie fanno parte di quella rotta atlantica che vede tanti partire verso il suolo europeo lungo un percorso particolarmen