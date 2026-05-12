L’intelligenza artificiale secondo von der Leyen: «prima l’IA», poi i diritti e i lavoratori

Se qualcosa può esser fatto dall’IA, dev’esser fatto dall’IA: il motto di von der Leyen ricalca i desiderata Usa e si accompagna allo smantellamento delle regole Ue. La Commissione finge di dimenticare l’impatto che l’«AI first» avrà sulla forza lavoro

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L’intelligenza artificiale prima di tutto, i diritti e il lavoro poi si vede: questa è l’agenda che Ursula von der Leyen sta seguendo e alla quale ha assegnato, come titolo di copertina, l’imperativo dell’«AI First», l’IA come prima opzione. Che si tratti di salute o di pubblica amministrazione, di filiera produttiva o dei nostri dati, se si può fare con l’intelligenza artificiale così va fatto, secondo la presidente di Commissione Ue. L’ultimo intervento in materia risale a questo martedì, allo