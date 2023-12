Un messaggio di Bruxelles ricorda la nascita della moneta unica. E c’è un riferimento al fondo Salva-Stati. Proprio quello che non è stato riformato per lo stop sovranista dell’Italia

Un buon compleanno all’euro, che compie i suoi 25 anni dalla nascita. Lo hanno fatto i vertici europei con una nota comune e un messaggio sui social. «Nel corso degli anni ci sono state sfide enormi, compresi dubbi sul futuro dell'euro stesso. Ma ogni volta abbiamo trovato le risposte giuste, come il sistema armonizzato di vigilanza e risoluzione delle crisi bancarie o il Meccanismo europeo di stabilità. Oggi, il sostegno alla moneta unica da parte dei cittadini dell'area dell'euro è vicino a livelli record. Ma il nostro lavoro non è finito. Perché ci troviamo di fronte a nuove sfide che i Paesi Ue non possono affrontare da soli e i cittadini guardano all'Europa per trovare risposte», si legge nel documento congiunto delle massime autorità europee. Un riferimento a quel che Mes, che dopo il voto contrario del parlamento italiano non è stato più riformato.

Gli auguri all’euro

«Buon 25mo compleanno, Euro! La nostra moneta comune europea è diventata una parte indispensabile della nostra vita quotidiana, regalandoci semplicità, stabilità e sovranità», ha comunque ricordaro su X (ex Twitter) il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. «L'euro ha 25 anni: il valore dell'unità in un mondo che cambia», hanno scritto il presidente dell’Eurogruppo, Paschal Donohoe, la presidente della Bce, Christine Lagarde, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola e la presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen.

