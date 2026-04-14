L’altra sfida di Magyar all’autocrate caduto: «Niente fondi ai think tank orbaniani»

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BUDAPEST – Adesso che ha battuto Viktor Orbán in Ungheria, Péter Magyar sta per incontrare questo mercoledì il presidente della Repubblica e scalpita per mettere in azione il suo piano. Certo, la sua «priorità» – come lui stesso ha detto – è sbloccare i fondi europei per risollevare l’economia ungherese, obiettivo che lo tiene occupato in telefonate come quella recente con Ursula von der Leyen. Ma a ben guardare, nelle oltre duecento pagine del programma di Tisza, i cui autori sono stati tenuti