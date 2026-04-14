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L’altra sfida di Magyar all’autocrate caduto: «Niente fondi ai think tank orbaniani»

(Péter Magyar festeggia la vittoria. Foto Epa/Ansa)
(Péter Magyar festeggia la vittoria. Foto Epa/Ansa)
(Péter Magyar festeggia la vittoria. Foto Epa/Ansa)
Francesca De Benedetti
14 aprile 2026 • 20:36Aggiornato, 14 aprile 2026 • 21:06

Dopo il trionfo elettorale, il leader di Tisza rilancia: «Strutture come MCC ed eventi come Cpac si finanzino da soli. Confondere finanziamenti pubblici con attività di partito è stato criminale». Il futuro premier rende più difficile al predecessore rilanciarsi in futuro, salvo Maga-soccorsi

BUDAPEST – Adesso che ha battuto Viktor Orbán in Ungheria, Péter Magyar sta per incontrare questo mercoledì il presidente della Repubblica e scalpita per mettere in azione il suo piano. Certo, la sua «priorità» – come lui stesso ha detto – è sbloccare i fondi europei per risollevare l’economia ungherese, obiettivo che lo tiene occupato in telefonate come quella recente con Ursula von der Leyen. Ma a ben guardare, nelle oltre duecento pagine del programma di Tisza, i cui autori sono stati tenuti

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Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 