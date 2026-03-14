Marsiglia vota sotto assedio, tra narcotraffico e svolta securitaria

In vista delle elezioni municipali, i partiti fanno a gara sulle promesse di sicurezza. «Non è l’unica via», dice Amine Kessaci, attivista contro il narcotraffico; ha perso il fratello, ucciso in segno di avvertimento

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L’espressione di Amine Kessaci si trasforma quando gli si chiede di suo fratello Mehdi. Gli occhi si fanno lucidi, il tono di voce cala e lascia udire il vociare lontano degli agenti della scorta. «Preferisco non parlarne, ma una cosa la voglio dire: più mi attaccano, più sono determinato nella lotta al narcotraffico». Il 13 novembre scorso Mehdi Kessaci, 20 anni, è stato ucciso a colpi di pistola nel quarto arrondissement di Marsiglia. Per gli inquirenti è stato un avvertimento ad Amine, 22 ann