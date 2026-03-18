la lettera dei dieci leader

Meloni e Orbán mettono la firma sull’energia sporca

Francesca De Benedetti
18 marzo 2026 • 20:39

In vista del Consiglio europeo, Meloni si aggrega a 9 premier tra i quali l'ungherese, ceco, slovacco, per dar battaglia al sistema Ets con l'alibi della guerra. Che dà in realtà un motivo in più per liberarsi da dipendenze fossili 

«Cari António e Ursula», cari presidenti del Consiglio e della Commissione europei, «l’attuale sistema del mercato delle emissioni è diventato una minaccia esistenziale per alcuni settori industriali strategici. Certo, il cambiamento climatico va affrontato, ma i tempi che ci si è dati in Europa sono troppo stringenti, servono rinvii. Quel che invece serve urgentemente – al massimo entro maggio - è la revisione del sistema europeo stesso». Il testo completo di questa lettera è pieno di riferimen

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Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 