Meloni e Orbán mettono la firma sull’energia sporca

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«Cari António e Ursula», cari presidenti del Consiglio e della Commissione europei, «l’attuale sistema del mercato delle emissioni è diventato una minaccia esistenziale per alcuni settori industriali strategici. Certo, il cambiamento climatico va affrontato, ma i tempi che ci si è dati in Europa sono troppo stringenti, servono rinvii. Quel che invece serve urgentemente – al massimo entro maggio - è la revisione del sistema europeo stesso». Il testo completo di questa lettera è pieno di riferimen