la premier: «rapporti solidi con gli Usa»

Meloni strattona invano Merz e von der Leyen sui conti: l’unica intesa è sugli accordi con Trump

(La firma a Washington. Foto Sefcovic/X)
(La firma a Washington. Foto Sefcovic/X)
(La firma a Washington. Foto Sefcovic/X)
Francesca De Benedetti
24 aprile 2026 • 20:51

Niente deroghe al patto di stabilità, niente debito comune, avanti con l’energia pulita: è la porta in faccia di Bruxelles e Berlino. Su un punto la premier viaggia in sintonia col cancelliere e con la Commissione: garantire agli Usa i dazi zero. E Bruxelles dà il via anche al patto con Washington sui minerali

In difficoltà per aver lasciato il paese in balìa dei combustibili fossili, sempre più cari, e per non aver portato l’Italia fuori dalla procedura Ue per deficit eccessivo, Giorgia Meloni era andata a Cipro per il summit informale con la speranza di strappare ai suoi alleati tattici, i cristianodemocratici tedeschi, qualche margine di manovra. «Non devo essere io a illustrarvi le posizioni del cancelliere, ma ci si viene incontro e a un certo punto ci si deve pur trovare», ha detto la premier. A

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Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 