Dopo il tour delle capitali del Nordafrica, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, venerdì sarà a Berlino. Il primo viaggio in una capitale europea, se si fa eccezione per i viaggi a Bruxelles. Dopo l’incontro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, è prevista una conferenza stampa congiunta, come si legge nel calendario della cancelleria berlinese.

A Roma, nel tardo pomeriggio di giovedì, le notizie sul viaggio sono ancora poche. È previsto che i due capi di governo dialoghino sui temi prioritari per l’agenda dell’Unione europea. In cima alla lista per Meloni c’è il consiglio europeo straordinario sui migranti, in programma a metà mese e sbandierato dalla maggioranza come uno dei primi successi del governo in Europa.

Tra i temi indicati da palazzo Chigi ci sono anche quelli economici: non è un segreto che la premier cerchi una rinegoziazione del Pnrr con l’Unione europea e abbia ben presente la trattativa sulla riforma del patto di stabilità che l’aspetta la prossima primavera. Non sembrerebbe invece nella lista di priorità il piano d’azione, il trattato tra Italia e Germania che aveva messo in cantiere Mario Draghi negli ultimi mesi del suo governo: dalle fonti di governo filtra attendismo, «vedremo se toccheranno l’argomento».

A Berlino, invece, le aspettative sono ben diverse: la discussione del testo, che già esiste ma andrebbe aggiornato in qualche passaggio, è data praticamente per scontata. C’è addirittura chi prevede riferimenti espliciti nelle dichiarazioni alla stampa che seguiranno l’incontro ai prossimi passi che le diplomazie intendono intraprendere per portare avanti il dossier.

Il contesto tedesco

In Germania il contesto per la prosecuzione del lavoro sul testo appare più che mai favorevole. Il fatto che il testo fosse iniziativa di Draghi lo aveva blindato anche dalle obiezioni della politica tedesca nei confronti di Meloni, tanto che fin dalle prime settimane di governo l’approccio del partito socialdemocratico a cui appartiene il cancelliere era rimasto positivo e aperto alla prosecuzione dei lavori.

Oggi, la situazione sembra addirittura più favorevole, se possibile. Conflitto ucraino, manovre economiche europee e transizione energetica continuano a creare tensione tra Berlino e Parigi nonostante il rapporto di lunga data. La più recente in ordine di tempo si è verificata in occasione delle diverse posizioni sulla fornitura di armi all’Ucraina, quando il presidente francese Emmanuel Macron ha aperto alla consegna di aerei militari, ponendosi in posizione diametralmente opposta a Scholz, che aveva escluso totalmente questa possibilità.

In questo contesto, a Berlino l’idea di creare un legame più solido con Roma non dispiace, anche considerato il bilancio dei primi cento giorni di governo di Meloni. Il governo si è dimostrato più europeista e moderato delle attese, smentendo i timori che circolavano a fine settembre: una linea che è stata riconosciuta e apprezzata anche dalla stampa, che ha dedicato ampio spazio al giudizio sulle prime settimane della premier.

Resta l’incognita della posizione di palazzo Chigi, dove la linea sulla politica estera è contesa tra i due consiglieri di Meloni. Da un lato, il consigliere diplomatico ufficiale Francesco Maria Talò, ambasciatore esperto e allievo del leggendario ambasciatore all’Onu Francesco Paolo Fulci, e dall’altro, il protetto di Giulio Terzi Sant’Agata Luca Ferrari, ex ambasciatore in Cina nominato dalla premier Rappresentate personale del presidente del Consiglio per il G7 e il G20.

La questione francese

A fine 2022, la presidente era stata freddissima rispondendo a una domanda sul Trattato del Quirinale concluso con la Francia ed entrato in vigore pochi giorni fa. Durante la conferenza stampa, Meloni ha detto che «i contorni del trattato non mi sono ancora chiarissimi, perché non ho avuto la possibilità di approfondirlo come avrei voluto». I rapporti con il presidente francese si sono complicati già nelle prime settimane del governo con la vicenda della Ocean Viking. La nave carica di migranti diretta in Italia era stata dirottata a Tolone, ma la comunicazione di Meloni aveva creato un caso diplomatico con Parigi, ricomposto solo dopo qualche tempo: un clima non facilissimo per prendere in mano le trattative diplomatiche.

In questa situazione, la collaborazione con Berlino sembra obbligata. Il legame andrebbe solo messo a termine, pur nella consapevolezza di entrambi i governi che i dettagli sono ancora tutti da scrivere. Vanno messi anche in conto tempi lunghi per avvicinare il trattato a una cornice formale di livello adeguato, simile a quella del Trattato del Quirinale. Ma Meloni deve decidere se continuare lungo la strada tracciata da Draghi: da un lato, significherebbe esporsi alle obiezioni di chi l’accusa di essere troppo in continuità con il suo predecessore, dall’altro, raccogliere i frutti seminati dall’ex premier offrirebbe alla presidente l’occasione di rafforzare la sua posizione in Europa grazie al sostegno tedesco.

