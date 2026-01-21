attesa per la mossa di von der leyen

La frenata europea all’accordo col Mercosur divide il governo

Simone Martuscelli
21 gennaio 2026 • 20:18Aggiornato, 21 gennaio 2026 • 20:19

Il Parlamento europeo ha deciso di chiedere un parere alla Corte di giustizia dell’Ue sull’accordo commerciale. La Commissione Ue può decidere un’attivazione provvisoria. In Italia FdI e Forza Italia contrari alla scelta dell’Eurocamera, esulta la Lega

Se l’obiettivo della Commissione europea era quello di compensare le turbolenze Ue-Usa con il successo della firma dell’accordo con il Mercosur, allora l’esecutivo europeo ha sbagliato i suoi calcoli. Il Parlamento europeo ha infatti deciso di chiedere un parere alla Corte di giustizia dell’Unione europea riguardo alla compatibilità dell’accordo commerciale firmato sabato scorso in Paraguay, bloccando di fatto il processo di ratifica dell’intesa da parte dell’Eurocamera per un periodo che potreb

Per continuare a leggere questo articolo

Simone Martuscelli
Simone Martuscelli
Simone Martuscelli

Giornalista da Bruxelles, passato per Parigi e Roma, ha collaborato con diversi quotidiani e riviste italiani sull'attualità e la politica europea. Laureato in Lettere, matesino di nascita.