al congresso della cdu

Il ritorno di Merkel, l’ex cancelliera “soccorre” Merz

La stretta di mano tra Friedrich Merz e Angela Merkel
Lisa Di Giuseppe
20 febbraio 2026 • 20:04

La predecessora mette da parte le frizioni e torna al congresso per serrare le fila contro l’estrema destra. All’orizzonte (chissà) la poltrona da presidente

Angela Merkel torna sulla scena. È una presenza discreta, quella dell’ex cancelliera, in prima fila al congresso del suo partito, la Cdu, per la prima volta dopo il 2021, quando scelse di non ricandidarsi. Un ritorno nella politica attiva non è in programma, anzi: Merkel è tornata a parlare in pubblico solo dopo qualche tempo e quasi solo restando nella sua comfort zone. La presenza al congresso di un partito che il cancelliere Friedrich Merz ha modificato per farlo diventare a sua immagine e so

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth