Nerissima Europa, la deriva estremista delle destre continua

Sarebbe riduttivo limitare semplicemente a una strategia diversa circa il futuro comunitario lo scontro in atto tra il neonato asse italo-tedesco e un gruppo di altri paesi capeggiati dalla Francia. Ammesso e non concesso che l’asse longitudinale Berlino-Roma possa sostituire quello latitudinale Berlino-Parigi su cui sinora si è retta l’Unione europea, è chiaro che le controversie non riguardano soltanto il tema degli eurobond e del debito comune con il cancelliere Friedrich Merz totalmente cont