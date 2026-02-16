Un’unione sullo sfondo

Nerissima Europa, la deriva estremista delle destre continua

Giorgia Meloni e Santiago Abascal, il leader di Vox
Giorgia Meloni e Santiago Abascal, il leader di Vox
Giorgia Meloni e Santiago Abascal, il leader di Vox
Gigi Riva
16 febbraio 2026 • 07:00

I partiti con posizioni radicali fagocitano i conservatori moderati. Forti dell’alleanza con Trump. E così indeboliscono Bruxelles

Sarebbe riduttivo limitare semplicemente a una strategia diversa circa il futuro comunitario lo scontro in atto tra il neonato asse italo-tedesco e un gruppo di altri paesi capeggiati dalla Francia. Ammesso e non concesso che l’asse longitudinale Berlino-Roma possa sostituire quello latitudinale Berlino-Parigi su cui sinora si è retta l’Unione europea, è chiaro che le controversie non riguardano soltanto il tema degli eurobond e del debito comune con il cancelliere Friedrich Merz totalmente cont

Per continuare a leggere questo articolo

Gigi Riva
Gigi Riva
Gigi Riva

È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Il suo ultimo libro è Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori)