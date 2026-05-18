Il reportage

«Non siamo ebrei che tremano», i riflessi londinesi della guerra

Adesivo con una stella di Davide blu al centro della bandiera del Regno Unito, con la scritta: «Non siamo ebrei con le ginocchia che tremano». Foto - Davide Lerner/Domani
Adesivo con una stella di Davide blu al centro della bandiera del Regno Unito, con la scritta: «Non siamo ebrei con le ginocchia che tremano». Foto - Davide Lerner/Domani
Adesivo con una stella di Davide blu al centro della bandiera del Regno Unito, con la scritta: «Non siamo ebrei con le ginocchia che tremano». Foto - Davide Lerner/Domani
Davide Lerner
18 maggio 2026 • 07:00

A Golders Green Road quattro ambulanze di un’associazione ebraica sono state bruciate. L’ottantaduenne gestore del negozio che vende kippah con il sigillo della monarchia inglese si chiede: «Che cosa c’entriamo noi ebrei inglesi con quello che accade in Medio Oriente?»

Londra – Lungo Golders Green Road, l’arteria principale del quartiere cuore pulsante della comunità ebraica londinese, la pioggia batte sugli autobus rossi a due piani e sulle automobili gialle e blu della Metropolitan Police, dispiegata in forze dopo una serie di attacchi di matrice antisemita. Giovedì a manifestare la sua solidarietà in questa zona settentrionale della capitale è arrivato persino Re Carlo, mentre prima di lui il premier in crisi Keir Starmer non aveva osato scendere dall’autom

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Davide Lerner
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Giornalista italiano, attualmente ricercatore al Reuters Institute di Oxford. È una voce di Radio 3 e ha lavorato per tre anni nella redazione del quotidiano Haaretz in Israele. Ha scritto Il sentiero dei dieci, una storia fra Israele e Gaza (Piemme 2024). 