«Non siamo ebrei che tremano», i riflessi londinesi della guerra

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Londra – Lungo Golders Green Road, l’arteria principale del quartiere cuore pulsante della comunità ebraica londinese, la pioggia batte sugli autobus rossi a due piani e sulle automobili gialle e blu della Metropolitan Police, dispiegata in forze dopo una serie di attacchi di matrice antisemita. Giovedì a manifestare la sua solidarietà in questa zona settentrionale della capitale è arrivato persino Re Carlo, mentre prima di lui il premier in crisi Keir Starmer non aveva osato scendere dall’autom