Nuove strategie di sicurezza nell’era del caos globale

Il governo Meloni sta elaborando un documento di Strategia di sicurezza, sulla scia della National Security Strategy statunitense. Anche l’Ue ha avviato un lavoro simile, nell’ottica di una riorganizzazione della propria postura a fronte delle crisi internazionali. L’iniziativa del governo sembra al momento centrata sul ruolo dell’esecutivo con la creazione di un’unità di crisi a Palazzo Chigi

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Il governo Meloni sta elaborando un documento di Strategia di sicurezza, sulla scia della National Security Strategy statunitense. Anche l’Ue ha avviato un lavoro simile, nell’ottica di una riorganizzazione della propria postura a fronte delle crisi internazionali. L’iniziativa del governo sembra al momento centrata sul ruolo dell’esecutivo con la creazione di un’unità di crisi a Palazzo Chigi

Nei giorni scorsi il governo Meloni ha annunciato la prossima stesura della prima Strategia di sicurezza nazionale della Repubblica italiana. L’iniziativa si inserisce in un contesto politico internazionale e regionale in cui diversi paesi stanno ridefinendo la loro postura, in risposta agli shock successivi e cumulativi degli ultimi anni – dalla pandemia all’Ucraina, da Gaza all’Iran – ora amplificati dall’avvento della seconda amministrazione Trump. In effetti, l’Italia è l’ultimo dei membri d