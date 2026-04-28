dopo la sconfitta dell’autocrate

Ungheria, il collasso del sistema Orbán. «Ma io non scappo»

Francesca De Benedetti
28 aprile 2026 • 21:10

La prima fuga è stata di documenti, trovati distrutti fuori dai ministeri. Poi ha fatto scalpore la fuga di patrimoni. Così il leader sconfitto deve ribadire che in Usa, dove già si è trasferita la figlia, lui andrà «solo per i mondiali». Intanto lascia il seggio in Parlamento e lancia «la riorganizzazione» di Fidesz. Magyar va a Bruxelles, poi il 5 maggio in Italia

«Io non scappo», insiste Viktor Orbán. Le prime a sfuggire di mano sono state le strisce di carta. Srotolando un bigliettino davanti alla stampa internazionale all’indomani delle elezioni, il vincitore Péter Magyar aveva diffuso la notizia che in quegli stessi frangenti pile di documenti fossero state distrutte dal sistema orbaniano. Nei giorni successivi le buste coi ritagli sono diventate un tormentone: «La storia è vera, ho visto i pezzi di carta pure nel mio quartiere vicino a un ufficio min

Per continuare a leggere questo articolo

Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 