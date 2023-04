Cosa faranno ora i popolari europei, dopo aver speso le settimane dello scandalo Qatar a prendere di mira le ong? Questa mattina la polizia belga ha fatto irruzione nel quartier generale del Partito popolare europeo a Bruxelles. Il raid è legato alle indagini su Mario Voigt, figura politica prominente della Cdu, per corruzione. Le ricerche si allargano anche al personale del partito a livello europeo. E una ragione c’è: anche se oggi Voigt concentra la sua attività politica nella dimensione locale tedesca, nel 2019 con il supporto del leader del Ppe Manfred Weber aveva fatto attività su scala europea per le elezioni Ue della scorsa tornata. Il caso ora avrà riflessi sulle prossime europee, quelle del 2024, qualora vengano acclarati coinvolgimenti del partito europeo.

La versione ufficiale del Ppe

«Il Partito popolare europeo conferma che le forze dell’ordine di Germania e Belgio si sono presentate al quartier generale del partito questo martedì. La visita è connessa a un’indagine in corso in Turingia, in Germania. Il partito sta cooperando in piena trasparenza con le autorità coinvolte; sta cioè fornendo tutte le informazioni rilevanti e la documentazione. Visto che le indagini sono in corso, non forniremo come Ppe ulteriori commenti».

Il caso Voigt

Il nodo che ha portato al raid consisterebbe in verifiche su eventuali frodi legate a Voigt che aveva lavorato al Ppe. Attualmente, il suo incarico è di presidente del gruppo parlamentare della Cdu in Turingia. Ecco perché a perquisire la sede brussellese del Ppe c’erano anche i funzionari dell'Ufficio statale di investigazione criminale della Turingia. Le indagini su Voigt vanno avanti da tempo, e già nell’autunno del 2022 erano scattate perquisizioni nei suoi uffici e abitazioni in Germania, in Turingia appunto. La stampa locale aveva ricostruito cosa aveva fatto scattare le indagini, e cioè l’assegnazione di un appalto da parte di Voigt a un’agenzia digitale, e il sospetto che lui ne avesse ricevuto una commissione di consulenza di circa 17mila euro. Da qui le accuse di corruzione del pm tedesco. Ma la faccenda non è strettamente locale.

I rapporti con Weber

Pare infatti che la ricerca di assistenza sul fronte digitale fosse legata alla campagna elettorale del Ppe per le europee. E siccome era stato proprio l’attuale plenipotenziario del Ppe Manfred Weber – oggi anche presidente del partito, dal 2014 capogruppo e nel 2019 spitzenkandidat ovvero frontrunner alle europee – a cooperare con Voigt, i due livelli tedesco e belga di indagine ora si intrecciano. Il primo punto da verificare è il coinvolgimento di Voigt nell’assegnazione dell’appalto all’agenzia digitale.

Il contesto

Da quando è esploso lo scandalo corruzione all’Europarlamento, noto come “QatarGate”, Weber ha anzitutto puntato il dito contro il gruppo direttamente toccato da quelle indagini, e cioè quello socialista. Non significa però che il Ppe abbia promosso riforme incisive di stampo etico in Ue, e anzi già da qualche anno il gruppo aveva boicottato le richieste di un organo etico indipendente. Negli ultimi mesi il refrain di Weber e del gruppo popolare da lui guidato era concentrato contro le ong.

