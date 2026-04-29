Péter Magyar da Bruxelles: «Presto ci arrivano i fondi Ue». Intanto i Patrioti restano azzoppati

The Man – così si è autoproclamato Magyar – ha vinto le elezioni promettendo «un’Ungheria efficiente e umana» e soprattutto, quei fondi europei rimasti bloccati. Perciò prima ancora di diventare ufficialmente premier, sta definendo con von der Leyen l’accordo che verrà ufficializzato a maggio. Intanto Le Pen è alle prese con la procura europea e un socio sconfitto, Orbán
Che dire dell’incontro di questo mercoledì a Bruxelles tra il futuro premier ungherese, la presidente di Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo António Costa? «In una frase: presto le risorse dell’Ue arriveranno in Ungheria», dice Péter Magyar. Per “The Man” quel che conta è la frase, il messaggio dritto ai sostenitori: «Con l’aiuto dei fondi possiamo far ripartire l’economia e realizzare i cambiamenti necessari». The Man – così si è autoproclamato Magyar già a