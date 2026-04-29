Péter Magyar da Bruxelles: «Presto ci arrivano i fondi Ue». Intanto i Patrioti restano azzoppati

The Man – così si è autoproclamato Magyar – ha vinto le elezioni promettendo «un’Ungheria efficiente e umana» e soprattutto, quei fondi europei rimasti bloccati. Perciò prima ancora di diventare ufficialmente premier, sta definendo con von der Leyen l’accordo che verrà ufficializzato a maggio. Intanto Le Pen è alle prese con la procura europea e un socio sconfitto, Orbán