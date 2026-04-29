la nuova stagione

Péter Magyar da Bruxelles: «Presto ci arrivano i fondi Ue». Intanto i Patrioti restano azzoppati

(Foto Péter Magyar/Fcbk)
(Foto Péter Magyar/Fcbk)
(Foto Péter Magyar/Fcbk)
Francesca De Benedetti
29 aprile 2026 • 20:56

The Man – così si è autoproclamato Magyar – ha vinto le elezioni promettendo «un’Ungheria efficiente e umana» e soprattutto, quei fondi europei rimasti bloccati. Perciò prima ancora di diventare ufficialmente premier, sta definendo con von der Leyen l’accordo che verrà ufficializzato a maggio. Intanto Le Pen è alle prese con la procura europea e un socio sconfitto, Orbán

Che dire dell’incontro di questo mercoledì a Bruxelles tra il futuro premier ungherese, la presidente di Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo António Costa? «In una frase: presto le risorse dell’Ue arriveranno in Ungheria», dice Péter Magyar. Per “The Man” quel che conta è la frase, il messaggio dritto ai sostenitori: «Con l’aiuto dei fondi possiamo far ripartire l’economia e realizzare i cambiamenti necessari». The Man – così si è autoproclamato Magyar già a

Per continuare a leggere questo articolo

Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 