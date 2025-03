Da fonti parlamentari si apprende che si tratta di Gualmini e Moretti. Dalla procura belga due richieste per presunta corruzione. Lunedì l’annuncio alla plenaria, poi la pratica passerà al vaglio della commissione Affari giuridici

Ritorno di fiamma nell’inchiesta Qatargate, lo scandalo politico per corruzione e riciclaggio di denaro, ancora quasi tutte presunte, scoppiato al parlamento europeo nel dicembre 2022. L’inchiesta sembrava arenata da mesi, con udienze di aggiornamento, rinvii e indagati ancora in sospeso. E con gli 007 a loro volta finiti sotto indagine e il sospetto, dichiarato da alcuni poliziotti e mai smentito, di fini politici e opacità nello stesso Palais de Justice di Bruxelles, da cui peraltro i magistrati protagonisti delle prime clamorose indagini sono finiti, in un modo o nell’altro, allontanati.

Filtra ora un nuovo mezzo colpo di scena. Da fonti giudiziarie si apprende che la procura federale ha chiesto al Parlamento europeo la revoca dell'immunità per due eurodeputati socialisti. Fonti parlamentari confermano che si tratta di due elette del Partito democratico, Elisabetta Gualmini e Alessandra Moretti, entrambe al secondo mandato e entrambe dirigenti di lunga esperienza.

La richiesta è stata presentata all'ufficio di presidenza del Parlamento europeo e sarà annunciata alla sessione plenaria di lunedì 10 marzo. Da qui la pratica passerà alla Commissione Affari giuridici (Juri), l’organismo giuridico competente, che dovrebbe esprimere il suo parere in alcune settimane. Per prassi, in questa camera, le richieste di questo genere vengono accolte.

Sul dossier in queste ore ancora c’è comprensibile riserbo, filtra però che la richiesta di revoca dell’immunità sarebbe stata inoltrata sulla base di ipotesi di reato “pesanti”: ai due europarlamentari verrebbe contestata corruzione e associazione a delinquere.

© Riproduzione riservata