Rachel Millward: «Starmer ha tradito le aspettative. Saremo noi Verdi a sfidare Farage»

Lo scandalo Mandelson, la batosta alle elezioni locali e l’estrema destra alle calcagna: il governo a Londra è zoppo. «Possiamo battere il partito laburista», dice a Domani Rachel Millward, forte dei successi recenti dei Green

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LONDRA – L’ulteriore pubblicazione di documenti relativi allo scandalo Mandelson-Epstein spinge ancor più nell’angolo il premier laburista britannico Keir Starmer. Come si è visto anche alle ultime elezioni locali di maggio, la debolezza del Labour si trasforma in opportunità politica per i competitor, e i primi a riempire questo vuoto politico da sinistra sono i Verdi. Insieme a Mothin Ali, Rachel Millward è la vice leader del partito britannico (Inghilterra e Galles; i Verdi Scozzesi sono un p