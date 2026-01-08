Da Madrid a Roma

L’oligarca amico di Putin e della Lega, ecco chi c’è dietro l’internazionale neofascista che si aggira per l’Europa

I rappresentanti dell'Alliance for Peace and Freedom riuniti a Roma nel 2025 dal leader di Forza Nuova Roberto Fiore
Luca Burini
08 gennaio 2026 • 16:49

Al raduno degli xenofobi a dicembre ad Atene partecipa anche Forza Nuova. Il leader Roberto Fiore annuncia il prossimo evento a Roma.  Eventi che ricevono il sostegno della Confraternita degli accademici di Russia fondata dall'oligarca Konstantin Malofeyev

Da Madrid ad Atene fino a Roma. L’agenda degli appuntamenti dei gruppi di estrema destra europei è sempre più fitta. L’ultimo ritrovo in ordine di tempo è stato appunto nella capitale ellenica a metà dicembre. «Entusiasmante incontro. Oltre 400 persone hanno partecipato alla conferenza organizzata del movimento K21 per trattare l'incredibile vicenda di due eletti al Parlamento greco che sono stati rimossi dalla Corte Suprema per aver intrattenuto rapporti con detenuti di Alba Dorata», scriveva i

Giornalista. Classe '87, vive a Milano (per ora), ma il cuore batte per Madrid. In una vita precedente voleva fare la popstar. 