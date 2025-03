Via libera dall'Eurocamera con 419 voti a favore, 204 contrari e 46 astenuti al testo su Libro Bianco sul futuro della difesa europea che invita l'Ue ad agire con urgenza per garantire la propria sicurezza, chiede che le risposte ai rischi esterni siano «simili a quelle in tempo di guerra» e «accoglie con favore il piano ReArm Europe, proposto il 4 marzo 2025 dalla presidente della Commissione» Ursula von der Leyen.

Le posizioni

Contrari da sempre i Cinque stelle, che ieri hanno anche manifestato davanti al palazzo del Berlaymont. «Oggi è una pagina nera per la democrazia europea. Il Parlamento aveva la grande opportunità di lanciare un messaggio forte e chiaro a Ursula von der Leyen, che vuole esautorarlo dei suoi poteri usando l'articolo 122 del TFUE, e invece ha ammainato bandiera bianca». Per il partito di Giuseppe Conte, RearmEU è «un piano folle di 800 miliardi che aumenterà l'escalation militare e impoverirà ulteriormente la nostra Europa. Vergogna», come si legge in una nota la delegazione del Movimento 5 Stelle.

«Riarmo, debiti di guerra, taglio dei fondi di coesione, scorporo delle spese della difesa, trasformazione della BEI in banca che finanzia la guerra: a questa agenda bellicista come dimostrato ieri a Strasburgo faremo una durissima opposizione nelle Istituzioni, ma anche nelle piazze a partire dalla grande manifestazione che si terrà il 5 aprile», continua la nota.

Il Pd, invece, si è spaccato a metà. La linea della segretaria, che proponeva l’astensione, è stata seguita da 11 eurodeputati, mentre 10 hanno votato a favore. Hanno votato a favore, secondo il roll call, Stefano Bonaccini, Antonio Decaro, Giorgio Gori, Elisabetta Gualmini, Giuseppe Lupo, Pierfrancesco Maran, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Irene Tinagli, Raffaele Topo. Si sono astenuti invece Lucia Annunziata (inizialmente data tra i favorevoli, ma l'errore è stato subito corretto), Brando Benifei, Annalisa Corrado, Camilla Laureti, Dario Nardella, Matteo Ricci, Sandro Ruotolo, Cecilia Strada, Marco Tarquinio, Alessandro Zan e il capodelegazione Nicola Zingaretti.

