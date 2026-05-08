Farage trionfa alle amministrative, il Labour crolla. La doccia scozzese di Starmer

Il voto amministrativo britannico, soprattutto in Scozia e nel Galles, scatena un terremoto politico: Reform spazza via i conservatori e assurge a partito nazionale, i Verdi crescono meno del previsto, il premier è all’angolo. Stiamo entrando in una fase in cui l’instabilità sarà la norma, in attesa che Farage sfondi la porta nera di Downing Street

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Il quadro non è ancora completo, eppure i trend emersi dalle elezioni di giovedì in Inghilterra e nei parlamenti devoluti di Scozia e Galles sono già chiarissimi. Tutto, del resto, era stato ampiamente annunciato. Per prima cosa: i partiti populisti e anti establishment hanno sfondato. Il vincitore: Reform Uk. Lo sconfitto: il Labour, in alcune aree come il Galles praticamente spazzato via. O meglio, questo Labour di Keir Starmer. Il partito di Farage ha decapitato i conservatori e contemporanea