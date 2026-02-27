stravince hannah spencer

Regno Unito, il trionfo “locale” dei Verdi è un colpo fatale per il governo Starmer

Marzia Maccaferri
27 febbraio 2026 • 20:53

Il Labour crolla alle elezioni nel collegio di Gorton and Denton: si tratta di un voto nato da una manovra tattica interna al partito. È una crisi dalla quale trarrà vantaggio l’ultradestra di Farage. Ma il vero Armageddon è atteso alle amministrative di maggio

Le elezioni suppletive nel collegio di Gorton and Denton segnano per il Regno Unito un passaggio politico che va ben oltre la dimensione locale. Raramente le suppletive hanno predetto il futuro; ma lette dentro un quadro più ampio, le urne di giovedì raccontano un rimescolamento profondo, forse irreversibile: non un semplice voto di protesta, ma la certificazione di un nuovo equilibrio. La candidata del Green party Hannah Spencer, consigliera locale e idraulico di professione, ha ottenuto circa

Insegna storia contemporanea e pensiero politico a Queen Mary, University of London. Ha scritto di marxismo inglese, di Brexit e di storia degli intellettuali. Ora sta lavorando sulla ricezione di Gramsci in Gran Bretagna e sulla crisi degli anni ’80.