Regalare fondi senza concorrenza, il riarmo è un affare solo per i big

Il contesto politico-istituzionale in cui si sviluppa il rafforzamento dell’industria della difesa è decisivo: dovrebbe essere in grado di consolidare una classe dirigente al “servizio” dello Stato, invece di una classe dirigente che utilizza la crescita della spesa militare per consolidare una rendita di posizione
La discussione sulla crescita della spesa militare europea e italiana si è concentrata finora soprattutto sull’ingente ammontare di risorse finanziarie assorbite. È invece rimasto in ombra un altro aspetto tutt’altro che pacifico: questa maggiore spesa rafforza la capacità produttiva dell’intera economia o si traduce solo in maggiori ricavi e profitti per un numero ristretto di grandi imprese? In un precedente articolo uscito su questo giornale il 26 agosto, uno di noi due autori ha argomentato