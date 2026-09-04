Regalare fondi senza concorrenza, il riarmo è un affare solo per i big

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La discussione sulla crescita della spesa militare europea e italiana si è concentrata finora soprattutto sull’ingente ammontare di risorse finanziarie assorbite. È invece rimasto in ombra un altro aspetto tutt’altro che pacifico: questa maggiore spesa rafforza la capacità produttiva dell’intera economia o si traduce solo in maggiori ricavi e profitti per un numero ristretto di grandi imprese? In un precedente articolo uscito su questo giornale il 26 agosto, uno di noi due autori ha argomentato