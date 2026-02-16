la missione in europa centrale

Rubio, Trump e il soccorso Maga per Orbán: «Viktor, il tuo successo è il nostro»

Francesca De Benedetti
16 febbraio 2026 • 20:33Aggiornato, 16 febbraio 2026 • 20:35

Con l’autocrate in piena agitazione elettorale e in attesa spasmodica di un passaggio del tycoon in Ungheria, il segretario di stato Usa spende parole di supporto. E usa l’Europa centrale come varco sia politico che energetico: fa accordi con Ungheria e Slovacchia per trasformarle in hub del nucleare Usa in Ue

«Il tuo successo è anche il nostro»: così, in conferenza stampa da Budapest questo lunedì, il segretario di stato americano si è rivolto a un Viktor Orbán in piena agitazione da elezioni (si vota ad aprile). «Entriamo in un’età dell’oro tra Usa e Ungheria anche per la tua relazione personale con Trump: crescerà ancor di più, il presidente Usa è impegnato fino in fondo per il tuo successo perché il tuo è il suo, per l’interesse nazionale». Il messaggio è volto a rassicurare il premier ungherese,

Per continuare a leggere questo articolo

Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 