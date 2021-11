In risposta alle accelerazioni dei sovranisti per formare il nuovo gruppo di destra, la presidente dei conservatori europei e leader di Fratelli boicotta l’incontro di Varsavia. Se è per chiudere un accordo sul gruppo, lei non ci sta. Ma così dà buca ai suoi stessi alleati

In risposta alle accelerazioni dei sovranisti per formare il nuovo gruppo di destra, la presidente dei conservatori europei e leader di Fratelli boicotta l’incontro di Varsavia. Se è per chiudere un accordo sul gruppo, lei non ci sta. Ma così dà buca ai suoi stessi alleati.

Incontro di Varsavia

Il leader del Pis polacco, Jaroslaw Kaczynski, aveva già messo a bollire l’acqua per i pierogi prenatalizi, una cena che doveva riunire le destre europee. Il 2 e 3 dicembre, a Varsavia, dovevano esserci assieme al partito di governo polacco, che al momento è nei Conservatori europei, anche i compagni di gruppo di Fratelli d’Italia, e la presidente dei conservatori Giorgia Meloni. Gli invitati erano tutti i partiti che a luglio hanno firmato la carta dei valori, in teoria sul futuro dell’Europa, in pratica una base ideale per il futuro della destra in Europa.

Scontro a destra

Ma sull’idea di costituire un nuovo gruppo subito, entro il midterm del Parlamento europeo (che è a gennaio), non sono affatto tutti d’accordo. Salvini prende la rincorsa, Marine Le Pen fa pure le dichiarazioni alla stampa. Dopo la dichiarazione della leader del Rassemblement National sulla necessità che la destra italiana converga sulla nuova formazione, è apparso evidente che a Varsavia non bolle solo l’acqua per la cena ma pure il nuovo cantiere.

Stop di Meloni

Perciò Meloni tira il freno nel modo più evidente possibile: pare che la leader a Varsavia non vada più. La frattura diventa sempre più evidente e non riguarda più soltanto le guerre di posizione interne alla destra italiana, con Meloni che tiene a mantenere saldi i Conservatori, e la sua presidenza; e con Salvini che asseconda la rincorsa degli alleati sovranisti, Le Pen per prima, e pure gli ungheresi in fibrillazione da quando sono senza patria politica, fuori Ppe. Il tentativo di Fratelli di frenare il piano, e soprattutto di rallentarlo, per pensare a una ricomposizione magari in vista delle europee, tra più tempo, porta ora FdI allo scontro di fatto con uno dei partiti più forti del suo stesso gruppo, e cioè i conservatori polacchi, il Pis.

Tempi diversi

La cronistoria della rottura si è accelerata negli ultimi giorni, e non a caso: la linea di divisione è proprio sui tempi. Un blocco spinge per chiudere un accordo entro il midterm dell’Europarlamento (che è a gennaio), l’altro vuol aspettare le tornate elettorali nazionali e pensarci per le europee.

