il reportage alla vigila del voto in sassonia-anhalt

La piazza che resiste all’AfD: «Non cederemo alla paura»

Lisa Di Giuseppe
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05 settembre 2026 • 20:36Aggiornato, 05 settembre 2026 • 20:41

Il partito di estrema destra dato per vincitore alle elezioni nel Land tedesco. La città si mobilita: «Il voto locale ha una portata nazionale», spiega il sociologo Kiess. Le responsabilità di Merz

Magdeburgo – «Bleibt stabil!» “Restate saldi”, gridano dal palco di Lsa Weltoffen, Sachsen-Anhalt aperto al mondo, la grande manifestazione anti-AfD in programma il pomeriggio prima del giorno del voto. Una specie di primo maggio sotto le due torri del duomo di Magdeburgo, dove qualche anno fa un attentatore in macchina provocò sei morti durante un mercatino di Natale. La piazza raccoglie parecchie più persone delle 3.500 che venerdì erano a fare il tifo per Ulrich Siegmund, il candidato di AfD

Lisa Di Giuseppe
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Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth