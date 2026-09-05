La piazza che resiste all’AfD: «Non cederemo alla paura»

Il partito di estrema destra dato per vincitore alle elezioni nel Land tedesco. La città si mobilita: «Il voto locale ha una portata nazionale», spiega il sociologo Kiess. Le responsabilità di Merz
Magdeburgo – «Bleibt stabil!» “Restate saldi”, gridano dal palco di Lsa Weltoffen, Sachsen-Anhalt aperto al mondo, la grande manifestazione anti-AfD in programma il pomeriggio prima del giorno del voto. Una specie di primo maggio sotto le due torri del duomo di Magdeburgo, dove qualche anno fa un attentatore in macchina provocò sei morti durante un mercatino di Natale. La piazza raccoglie parecchie più persone delle 3.500 che venerdì erano a fare il tifo per Ulrich Siegmund, il candidato di AfD