«Basta Regno Unito». Nord Irlanda, Galles e Scozia all’attacco

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John Swinney, Michelle O’Neill insieme a Mary Lou McDonald, e Rhun ap Iorwerth «hanno firmato un patto per rompere il Regno Unito». Con queste parole il Telegraph, il giornale che ha rivelato in anteprima l’intento dei rispettivi leader di Scozia, Irlanda del Nord e Galles, ha sintetizzato la notizia del memorandum siglato a Cardiff in cui le forze indipendentiste delle tre nazioni hanno rivendicato «il diritto a determinare il proprio futuro». Il memorandum Un vertice «storico», non tanto pe