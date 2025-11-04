il presidente

Serbia. Un anno dopo la tragedia di Novi Sad, il potere di Vučić traballa

Alessandra Briganti
04 novembre 2025 • 19:34

Oltre all’onda inarrestata di proteste, a rendere ancor più precaria la posizione del presidente è la mossa dell’amico Trump, che ha ‘scongelato’ le sanzioni contro la compagnia petrolifera serba Nis. Anche l’Ue, finora restia a pronunciare parole nette di condanna, inizia a battere un colpo

A un anno dalla tragedia di Novi Sad, Aleksandar Vučić mostra i primi segni di cedimento. L’uomo forte della Serbia ha teso una mano ai manifestanti, promettendo di indire elezioni anticipate, una delle principali richieste del movimento degli studenti. L’occasione è stata l’anniversario del collasso della pensilina ferroviaria che ha provocato la morte di 16 persone. Una tragedia assurta a simbolo della corruzione del sistema che ha scatenato le più grandi proteste nella storia della Serbia. Il

Alessandra Briganti

Giornalista per caso, viaggiatrice per passione, ho scritto per diverse testate tra cui il Venerdì, il manifesto, Wired Uk. Ora ad Ansa Europa. Tra le aree di interesse, Balcani, Europa centro-orientale, Unione europea. 