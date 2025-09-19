L’astio contro Macron

I sindacati minacciano nuove proteste: la Francia sbanda con l’onda rosso-bruna

Mario Giropolitologo
19 settembre 2025 • 19:19

La quarta repubblica, con il suo parlamentarismo anarchico, sembra vendicarsi della quinta. I francesi in piazza a milioni non sono una novità, ma la protesta si allarga: in Europa un’onda antidemocratica in cui populisti e rosso bruni fanno la parte del leone

«Ils sont fous ces Gaulois!» avrebbe detto Obelix. Sono pazzi questi galli. In Francia tutto sembra andare storto: la Quarta repubblica risorge dalle sue ceneri, dove era stata relegata dal generale De Gaulle, e si vendica della Quinta. I primi ministri cadono come birilli; la piazza ribolle; le istituzioni rigide rimangono sorde. Sebastien Lecornu, ministro della difesa uscente e premier incaricato dal presidente Emmanuel Macron, fa fronte a proteste massicce. Prima di lui c’era il caos; dopo d

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.