I sindacati minacciano nuove proteste: la Francia sbanda con l’onda rosso-bruna

La quarta repubblica, con il suo parlamentarismo anarchico, sembra vendicarsi della quinta. I francesi in piazza a milioni non sono una novità, ma la protesta si allarga: in Europa un’onda antidemocratica in cui populisti e rosso bruni fanno la parte del leone

«Ils sont fous ces Gaulois!» avrebbe detto Obelix. Sono pazzi questi galli. In Francia tutto sembra andare storto: la Quarta repubblica risorge dalle sue ceneri, dove era stata relegata dal generale De Gaulle, e si vendica della Quinta. I primi ministri cadono come birilli; la piazza ribolle; le istituzioni rigide rimangono sorde. Sebastien Lecornu, ministro della difesa uscente e premier incaricato dal presidente Emmanuel Macron, fa fronte a proteste massicce. Prima di lui c’era il caos; dopo d