Starmer fa il duro contro l’antisemitismo, ma il premier è sempre più indebolito

Il leader laburista va sul luogo dell’attentato antisemita di mercoledì e dice: «Aprite gli occhi sulle sofferenze degli ebrei!» Ma viene contestato, mentre Netanyahu lancia frecciate. Il leader ebreo dei Verdi si staglia come alternativa ai laburisti
«Aprite gli occhi sulle sofferenze degli ebrei!». E ancora: «Chiunque protesti coi supporter di Hamas sta venerando l’uccisione di ebrei». Ieri Keir Starmer ha visitato Golders Green, quartiere londinese luogo dell’attentato antisemita di mercoledì, e nonostante la stampa britannica abbia definito questo come «il suo discorso più netto sull’antisemitismo», il premier è stato comunque contestato da membri della comunità ebraica. Il leader affronta la vicenda in una fase già critica per lui. Intan