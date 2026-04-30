Starmer fa il duro contro l’antisemitismo, ma il premier è sempre più indebolito

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«Aprite gli occhi sulle sofferenze degli ebrei!». E ancora: «Chiunque protesti coi supporter di Hamas sta venerando l’uccisione di ebrei». Ieri Keir Starmer ha visitato Golders Green, quartiere londinese luogo dell’attentato antisemita di mercoledì, e nonostante la stampa britannica abbia definito questo come «il suo discorso più netto sull’antisemitismo», il premier è stato comunque contestato da membri della comunità ebraica. Il leader affronta la vicenda in una fase già critica per lui. Intan