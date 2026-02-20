Stop ai dazi Usa, l’Ue brinda ma non troppo. «Serve chiarezza e stabilità»

Pure dall’America esce sconfessata la linea morbida di Roma e Berlino. Von der Leyen sceglie ancora la cautela, ma il patto di Scozia è in stallo. Il Canada: avevamo ragione

Un sospiro di sollievo, ma molto più trattenuto di quanto sarebbe stato legittimo aspettarsi. A Bruxelles la notizia della sentenza della Corte Suprema Usa non scompone più di tanto la Commissione europea: «Prendiamo atto della sentenza e la stiamo analizzando attentamente. Rimaniamo in stretto contatto con l'amministrazione statunitense per ottenere chiarezza sulle misure che intende adottare in risposta a questa sentenza», è la posizione di palazzo Berlaymont. E ancora: «Le aziende su entrambe