Streeting-Burnham: la doppia sfida al debole Starmer

La mossa dell’ormai ex ministro non sembra quella di un uomo pronto immediatamente a prendere il potere, ma quella di qualcuno deciso a costringere gli altri a scoprirsi. E infatti il partito è esploso. Le dimissioni di un parlamentare aprono la via al più popolare sindaco dell’area metropolitana di Manchester

true false

La guerra civile dentro il partito laburista è ufficialmente iniziata. O forse era iniziata da tempo. Adesso almeno non finge più nessuno. Wes Streeting si è dimesso da ministro della Sanità ieri all’una spaccata con una lettera durissima contro il primo ministro. Troppo individualista, chiuso, incapace di costruire una leadership collettiva, ossessionato dal controllo, convinto di poter governare il paese come se fosse uno studio legale. Streeting, almeno per ora, non ha aperto ufficialmente la