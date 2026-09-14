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«Dobbiamo attendere i risultati definitivi delle elezioni. Ma il mio messaggio è chiaro: noi socialdemocratici saremo sempre pronti ad assumerci la responsabilità del risultato. Sembra che sarà molto equilibrato». Così la leader dei socialdemocratici svedesi, Magdalena Andersson, commentando l'andamento dello spoglio delle elezioni politiche. Alla fine, infatti, il risultato restituisce per certo un arretramento dell’estrema destra, ma c’è un testa a testa fra le coalizioni: i radicali di destra di Sd sono al 17,7 per cento, terzi contro il 27,9 per cento dei socialdemocratici e il 19,8 per cento dei Moderati, con cui erano al governo finora.

«Al momento siamo in testa. Se la situazione si conferma, la Svezia avrà un nuovo governo. Ma dobbiamo aspettare il risultato finale» ha aggiunto Andersson. Con il 94 per cento di schede scrutinate il centrosinistra è il vantaggio di tre seggi sul centrodestra (176 a 173).

La risposta di Kristersson

Il premier uscente, Ulf Kristersson dei Moderati, non è ancora disposto a concedere la sconfitta. «Questo risultato elettorale potrebbe portare a una formazione del governo complicata, dove si arriverà è ancora da vedere» ha detto.

«Potrebbe volerci tempo, ma non abbiamo fretta. Fare le cose nel modo giusto è più importante che farle in fretta» ha aggiunto il primo ministro. Per Kristersson, il risultato è anche una sconfitta per la coalizione di centrosinistra: «È emozionante, il risultato elettorale non è ancora definitivo, ma gli elettori hanno comunque dato un'indicazione chiara. I tre partiti di sinistra hanno ancora una volta fallito nel raccogliere una maggioranza nel Parlamento svedese» ha detto. Kristersson ha affermato inoltre che ora contatterà gli altri leader di partito e, anche qualora il risultato preliminare fosse confermato, valuterà se sia possibile trovare una coalizione di governo in grado di funzionare.

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