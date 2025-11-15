diario europeo

Transizione digitale, perché è importante scegliere quali battaglie combattere

Francesco Saracenoeconomista
15 novembre 2025 • 19:00

Per recuperare il ritardo rispetto a Stati Uniti e Cina, l’Europa deve scegliere su quali settori concentrare le proprie risorse, e mettere in piedi un ecosistema dell’innovazione più efficiente di quello attuale

Giovedì al parlamento europeo una maggioranza inedita tra il partito popolare e la destra ha votato un pacchetto di misure che allentano i vincoli ambientali per le imprese, annacquando l’impegno dell’Unione europea per la transizione ecologica. C’è ovviamente un dato politico: è la prima volta che la destra, che in molte delle sue componenti è più o meno apertamente euroscettica, viene sdoganata. Ma c’è anche un altro aspetto preoccupante: nel dibattito europeo, la trasformazione strutturale de

