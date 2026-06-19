Trionfo per Andy Burnham: questa è l’ultima estate di Starmer premier

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Andy Burnham ha stravinto l’elezione suppletiva di Makerfield, non solo un seggio da prendere ma di fatto una primaria contro Starmer. Con il 55 per cento dei voti, Burnham ha staccato Reform UK, cresciuto ma fermo al 35, mentre gli altri partiti sono evaporati. Ha parlato dal Nord contro Westminster, pur tornando a Westminster. Ha battuto Reform non inseguendo Farage, ma usando il linguaggio politico del Nord contro la bolla londinese, ricucendo il voto laburista, intercettando la delusione e d