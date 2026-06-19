il sindaco pigliatutto

Trionfo per Andy Burnham: questa è l’ultima estate di Starmer premier

Marzia Maccaferri
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19 giugno 2026 • 18:19

Conquistare il seggio serviva al sindaco di Greater Manchester per puntare a Downing Street. Il suo successo elettorale dà al primo ministro giusto il tempo per una transizione ordinata  

Andy Burnham ha stravinto l’elezione suppletiva di Makerfield, non solo un seggio da prendere ma di fatto una primaria contro Starmer. Con il 55 per cento dei voti, Burnham ha staccato Reform UK, cresciuto ma fermo al 35, mentre gli altri partiti sono evaporati. Ha parlato dal Nord contro Westminster, pur tornando a Westminster. Ha battuto Reform non inseguendo Farage, ma usando il linguaggio politico del Nord contro la bolla londinese, ricucendo il voto laburista, intercettando la delusione e d

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Marzia Maccaferri
Marzia Maccaferri
Marzia Maccaferri

Insegna storia contemporanea e pensiero politico a Queen Mary, University of London. Ha scritto di marxismo inglese, di Brexit e di storia degli intellettuali. Ora sta lavorando sulla ricezione di Gramsci in Gran Bretagna e sulla crisi degli anni ’80.