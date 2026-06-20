Trump bullizza ancora Meloni: «È in crisi e vuole la mia amicizia»

Il presidente Usa affida a Truth l’ennesimo affondo: «La premier italiana è in calo di consensi». Lei replica: «Esserti amica non mi ha certo aiutata». Clima da campagna elettorale

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Ed ecco il bis di Donald Trump: «Giorgia Meloni asked, over and over, for a picture with me». Il problema, ad autoproclamarsi pontieri, è che poi, quando dall’altra parte del ponte e dell’oceano partono gli attacchi, non c’è argine che tenga: tutto corre dritto a meta, che sia una lusinga o, come ora, parole-bomba. Trump non ha finito di infierire sull’amica («siamo sempre stati amici», aveva ribadito lei al G7, prima che lui la svergognasse dicendo che «ha implorato» per una foto). E così, dopo