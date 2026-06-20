dopo il G7 la tempesta social

Trump bullizza ancora Meloni: «È in crisi e vuole la mia amicizia»

Francesca De Benedetti
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20 giugno 2026 • 21:06

Il presidente Usa affida a Truth l’ennesimo affondo: «La premier italiana è in calo di consensi». Lei replica: «Esserti amica non mi ha certo aiutata». Clima da campagna elettorale  

Ed ecco il bis di Donald Trump: «Giorgia Meloni asked, over and over, for a picture with me». Il problema, ad autoproclamarsi pontieri, è che poi, quando dall’altra parte del ponte e dell’oceano partono gli attacchi, non c’è argine che tenga: tutto corre dritto a meta, che sia una lusinga o, come ora, parole-bomba. Trump non ha finito di infierire sull’amica («siamo sempre stati amici», aveva ribadito lei al G7, prima che lui la svergognasse dicendo che «ha implorato» per una foto). E così, dopo

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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 