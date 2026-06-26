tensioni transatlantiche

Trump minaccia dazi e Bruxelles risponde. Caso Rutte, Meloni è senza una strategia

Francesca De Benedetti
Segui Domani su Google
26 giugno 2026 • 21:28

Ennesimo post del tycoon: «I paesi europei che tasseranno le aziende Usa sul digitale saranno colpiti immediatamente». La Commissione Ue ha già concesso tutto, ora si ricorda che «c’è la sovranità delle regole». A Roma tiene banco il caso Nato

Ogni giorno ha la sua pena, e l’ennesima zampata di Donald Trump contro l’Europa. «Svariati Paesi europei hanno discusso dell’imminente attivazione di una tassa sui servizi digitali contro le aziende americane. Che questo post serva da monito», ha scritto il presidente Usa questo venerdì sulla bacheca del suo Truth, accozzaglia grottesca di inserzioni pubblicitarie, incontinenze verbali e avvertimenti smentiti: cala sempre più la credibilità internazionale di Trump, come cade l’indice di gradime

Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 