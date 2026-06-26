Trump minaccia dazi e Bruxelles risponde. Caso Rutte, Meloni è senza una strategia

Ennesimo post del tycoon: «I paesi europei che tasseranno le aziende Usa sul digitale saranno colpiti immediatamente». La Commissione Ue ha già concesso tutto, ora si ricorda che «c’è la sovranità delle regole». A Roma tiene banco il caso Nato

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Ogni giorno ha la sua pena, e l’ennesima zampata di Donald Trump contro l’Europa. «Svariati Paesi europei hanno discusso dell’imminente attivazione di una tassa sui servizi digitali contro le aziende americane. Che questo post serva da monito», ha scritto il presidente Usa questo venerdì sulla bacheca del suo Truth, accozzaglia grottesca di inserzioni pubblicitarie, incontinenze verbali e avvertimenti smentiti: cala sempre più la credibilità internazionale di Trump, come cade l’indice di gradime