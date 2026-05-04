Trump scarica sull’Ue i costi della guerra. Meloni: «Via le truppe? Ma abbiamo mantenuto gli impegni»

Trump si accanisce sul conflitto impopolare anche perché conta di esternalizzare agli europei le perdite. Ecco perché fa pressioni. Ma a parte un paio di puntualizzazioni meloniane e un lieve imbarazzo macroniano per l’accelerazione su Hormuz, alla prova dei dazi la Commissione – seguendo Berlino e Roma – continua a porgere l’altra guancia