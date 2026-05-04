Trump scarica sull’Ue i costi della guerra. Meloni: «Via le truppe? Ma abbiamo mantenuto gli impegni»

Trump si accanisce sul conflitto impopolare anche perché conta di esternalizzare agli europei le perdite. Ecco perché fa pressioni. Ma a parte un paio di puntualizzazioni meloniane e un lieve imbarazzo macroniano per l’accelerazione su Hormuz, alla prova dei dazi la Commissione – seguendo Berlino e Roma – continua a porgere l’altra guancia
Ma come mai Donald Trump si accanisce sulla guerra in Iran nonostante il boomerang gli stia tornando indietro in forma di indice di disapprovazione da record, con quasi sette americani su dieci infuriati per come gestisce il conflitto e soprattutto il caro prezzi? La risposta è nel fatto che il presidente-affarista intende esternalizzare a noi le perdite. Il ricatto multiplo – le minacce sul rialzo dei dazi alle auto per far venire un colpo al cuore (economico) tedesco, la brusca accelerazione s