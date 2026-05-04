vertice in armenia

Trump scarica sull’Ue i costi della guerra. Meloni: «Via le truppe? Ma abbiamo mantenuto gli impegni»

Francesca De Benedetti
04 maggio 2026 • 21:27Aggiornato, 04 maggio 2026 • 21:32

Trump si accanisce sul conflitto impopolare anche perché conta di esternalizzare agli europei le perdite. Ecco perché fa pressioni. Ma a parte un paio di puntualizzazioni meloniane e un lieve imbarazzo macroniano per l’accelerazione su Hormuz, alla prova dei dazi la Commissione – seguendo Berlino e Roma – continua a porgere l’altra guancia 

Ma come mai Donald Trump si accanisce sulla guerra in Iran nonostante il boomerang gli stia tornando indietro in forma di indice di disapprovazione da record, con quasi sette americani su dieci infuriati per come gestisce il conflitto e soprattutto il caro prezzi? La risposta è nel fatto che il presidente-affarista intende esternalizzare a noi le perdite. Il ricatto multiplo – le minacce sul rialzo dei dazi alle auto per far venire un colpo al cuore (economico) tedesco, la brusca accelerazione s

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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 