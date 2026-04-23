vertice informale

L'Ue si incontra a Cipro: Meloni pensa al deficit, Macron al Mediterraneo

(Foto Consiglio europeo)
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Francesca De Benedetti
23 aprile 2026 • 21:08

Con un ritardo di mesi, l’Ue conclude il dossier del prestito all’Ucraina. Mentre la premier è tutta concentrata su come utilizzare la crisi energetica per ottenere flessibilità sui suoi conti, e come convertire il rapporto privilegiato con von der Leyen, nel frattempo il presidente francese prende spazio su un dossier che al governo è assai caro: il corridoio Imec 

«Today is a very good day». Questo sì che è un buon giorno, ha detto il presidente del Consiglio europeo al suo arrivo al vertice informale, questo giovedì pomeriggio. «Oggi abbiamo fatto due passi avanti molto importanti per rafforzare l’Ucraina», presente a Cipro nella persona del presidente Volodymyr Zelensky. I passi sono «quello di portare a compimento il prestito da 90 miliardi», che era già stato deliberato dai leader nel 2025 e che era bloccato formalmente da una contesa su Druzhba, nell

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Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 