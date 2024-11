La partita delle nomine della presidente della Commissione Ue rischia di impantanarsi sul nome di Raffaele Fitto, che per i socialisti italiani non dovrebbe meritare una vicepresidenza. Più morbidi gli spagnoli che vedono a rischio il destino della loro Teresa Ribera

Sembra in stallo la procedura di convalida del nuovo esecutivo scelto dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

Impostato su un fragile accordo tra socialisti e popolari, von der Leyen aveva ulteriormente aggravato il carico del compromesso imponendo come vicepresidente esecutivo l’italiano Raffaele Fitto, particolarmente inviso ai socialisti europei. La sua nomina, però, è legata a doppio filo a quella della spagnola Teresa Ribera, per cui Pedro Sanchez ha strappato una nomina di peso.

Mentre la discussione su Fitto è sospesa, dunque, la presidente ha tastato il terreno con tutti i gruppi per lavorare su un accordo che accontenti tutti, ma dal momento in cui i socialisti (anche i dem italiani) continuano a spingere per strappare a Fitto la vicepresidenza esecutiva non sembra esserci per ora possibilità di compromesso.

Di tutta risposta, infatti, i popolari martedì sera hanno sottoposto la candidata socialista di Madrid a una dura audizione in commissione. Il Ppe chiede anche di votare su di lei solo dopo che avrà risposto, in qualità di ministro del governo Sanchez, al dibattito nell’Assemblea iberica sull’alluvione di Valencia. Una mossa che ha complicato le cose e che ha convinto definitivamente S&D a votare contro Fitto e contro il candidato ungherese espressione di Viktor Orban.

Le gioie degli altri

A gongolare è Matteo Salvini, rimasto fuori dall’accordo parallelo tra Meloni e von der Leyen.

«Von der Leyen non l'abbiamo votata al primo giro e non la voteremo al secondo giro. Fitto e qualche altro commissario sono persone valide e in gamba, conto che non vengano travolti dallo scontro politico». Comunque la Commissione von der Leyen «parte debolissima se ancor prima di insediarsi fra Socialisti e Popolari litigano, mentre Trump parte spedito con nomine e idee chiare, che possono piacere o non piacere ma sono assolutamente una scelta di campo. Se l'Europa perde altro tempo bisogna ripensare tutto quanto», ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a Radio 24.

