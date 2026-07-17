master poulet

La sinistra francese litiga sul fast food halal

Foto di Gabriele Madala
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Gabriele Madala
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17 luglio 2026 • 15:02Aggiornato, 17 luglio 2026 • 15:05

A Saint-Ouen, fuori Parigi, il sindaco socialista si è opposto all’apertura di Master Poulet, un ristorante che vende pollo halal a prezzi popolari. Al punto che davanti al locale ha fatto piazzare enormi fioriere arancioni riempite di concime maleodorante. Di posizione del tutto opposta è il sindaco di Saint Denis, della France Insoumise. Una discussione che alla fine arriva a un tema cruciale: chi ha il diritto di abitare nelle sempre più care città europee?

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di come la lingua della moda si intreccia con quella del settore gastronomico, dalla foodification dei vestiti alle collaborazioni tra grandi chef e maison. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, i

Gabriele Madala
Gabriele Madala
Gabriele Madala

Giornalista per Realpolitik (Mediaset), ha lavorato per molti programmi televisivi come autore e inviato. Oggi spiega le relazioni tra cibo, politica e società sui social con @Cuisine.Reporter