La sinistra francese litiga sul fast food halal

A Saint-Ouen, fuori Parigi, il sindaco socialista si è opposto all’apertura di Master Poulet, un ristorante che vende pollo halal a prezzi popolari. Al punto che davanti al locale ha fatto piazzare enormi fioriere arancioni riempite di concime maleodorante. Di posizione del tutto opposta è il sindaco di Saint Denis, della France Insoumise. Una discussione che alla fine arriva a un tema cruciale: chi ha il diritto di abitare nelle sempre più care città europee?
- Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola
Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di come la lingua della moda si intreccia con quella del settore gastronomico, dalla foodification dei vestiti alle collaborazioni tra grandi chef e maison. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, i