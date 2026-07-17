La sinistra francese litiga sul fast food halal

A Saint-Ouen, fuori Parigi, il sindaco socialista si è opposto all’apertura di Master Poulet, un ristorante che vende pollo halal a prezzi popolari. Al punto che davanti al locale ha fatto piazzare enormi fioriere arancioni riempite di concime maleodorante. Di posizione del tutto opposta è il sindaco di Saint Denis, della France Insoumise. Una discussione che alla fine arriva a un tema cruciale: chi ha il diritto di abitare nelle sempre più care città europee?