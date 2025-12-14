Gli Usa sono una potenza ostile. L’Europa e le tre mosse per emanciparsi

true false

L’Europa deve considerare Cina e Stati Uniti in modo simmetrico, come paesi con i quali instaurare relazioni basate su rapporti di forza. La strategia per la sicurezza economica, nei campi del digitale e delle tecnologie verdi, deve essere fatta di politiche di breve termine per garantirci la sopravvivenza economica, e di una strategia di lungo periodo per l’investimento pubblico e privato

La nuova Strategia di Sicurezza Nazionale, pubblicata la scorsa settimana dall’amministrazione Trump, ha chiarito chi sia il nemico per il governo statunitense. Se la guerra in Ucraina e la rivalità con la Cina sono appena menzionate, il documento critica duramente l’Europa (non dimentichiamo che lo scorso febbraio Trump ha affermato che l’Unione europea è stata creata “per fottere gli Stati Uniti”) e si spinge fino a teorizzare apertamente l’ingerenza, con il sostegno ai partiti estremisti di d