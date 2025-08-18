«Ciò a cui stiamo assistendo è l’espressione del clima di animosità e polarizzazione, ma anche della disperazione e del panico del regime al potere», secondo Vuk Vuksanović, ricercatore presso il Belgrade Center for Security Policy
Violenze in Serbia, ma la tempesta deve ancora arrivare. Così il sistema di Vučić può crollare
18 agosto 2025 • 19:57
«Ciò a cui stiamo assistendo è l’espressione del clima di animosità e polarizzazione, ma anche della disperazione e del panico del regime al potere», secondo Vuk Vuksanović, ricercatore presso il Belgrade Center for Security Policy