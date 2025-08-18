«Ciò a cui stiamo assistendo è l’espressione del clima di animosità e polarizzazione, ma anche della disperazione e del panico del regime al potere», secondo Vuk Vuksanović, ricercatore presso il Belgrade Center for Security Policy

In Serbia è la calma prima della tempesta. Dopo l’escalation violenta delle proteste che da nove mesi scuotono il paese, il presidente serbo Aleksandar Vučić sigla una tregua. Pochi giorni, dice, per preparare «il quadro giuridico e formale» per la risposta che sarà «molto diversa da ciò che avete visto finora». Una risposta «dura» in cui «vedrete tutta la determinazione dello stato serbo».

Facciamo un passo indietro. Nel novembre dello scorso anno, una pensilina della stazione ferroviaria di Novi Sad crolla provocando sedici morti. Un episodio assurto a simbolo della corruzione sistemica del regime di Vučić, al potere da tredici anni. È la goccia che fa traboccare il vaso. Il movimento degli studenti, alla testa delle proteste, chiede di porre fine alla “cattura” dello stato operata dalla leadership serba e di indire elezioni anticipate.

Pochi giorni fa, a Vrbas e Bačka Palanka scendono in campo dei gruppi filogovernativi, alcuni armati e a volto coperto, che iniziano ad attaccare i manifestanti nell’inerzia della polizia. È a quel punto che in Serbia esplode la rabbia. In quasi tutte le città, si ripete lo stesso copione: manifestanti da una parte, fedelissimi del regime dall’altra. Sullo sfondo, scene da guerriglia urbana con tanto di sedi del partito dati alle fiamme. Centinaia i feriti e arresti di massa.

La scelta della violenza

«Ciò a cui stiamo assistendo è l’espressione del clima di animosità e polarizzazione, ma anche della disperazione e del panico del regime al potere», commenta Vuk Vuksanović, ricercatore presso il Belgrade Center for Security Policy e associate al think tank di politica estera della London School of Economics LSE IDEAS. «Il regime – spiega – spera che, ricorrendo alla violenza, possa screditare le proteste in modo da poter essere più estremi nelle misure coercitive, ma dubito fortemente che possa funzionare».

Sembra un classico stallo alla messicana. Studenti e cittadini non sono intenzionati a cedere, come non è intenzionato a cedere l’uomo forte della Serbia. Per ora Vučić ha detto di escludere la dichiarazione dello stato di emergenza. «Non sono del tutto sicuro che possa attuarlo – osserva Vuksanović – nonostante le legittime critiche ai governi europei per il silenzio sugli sviluppi interni in Serbia, dubito che l’Europa possa permettersi di avere uno stato di emergenza in Serbia. E poi la gente non lo accetterebbe».

Nessun voto

Non è la prima volta che le piazze sfidano il sistema, ma è la prima volta che Vučić non risponde con il voto anticipato. «Ciò dimostra – spiega il ricercatore – che sono consapevoli della portata della crisi, per la prima volta non è sicuro di poter vincere, pur con tutte le risorse e la macchina del suo partito e dello stato che comanda».

I sondaggi danno il partito al governo, l’Sns, in caduta libera. In una simulazione condotta da Sprint Insight a luglio, un’eventuale lista elettorale degli studenti incasserebbe più della maggioranza dei voti (54,8 per cento), distaccando di oltre 10 punti percentuali il partito di Vučić, fermo al 42,1 per cento.

Finora tutte le mosse escogitate dal presidente serbo per uscire dall’angolo in cui è finito si sono rivelate fallimentari. La narrazione della rivoluzione colorata, ad esempio. Un marchio di fabbricazione russo che ha grande risonanza nell’opinione pubblica serba. Vučić ha ripetutamente cercato di tracciare un parallelo tra la situazione in Serbia e il rovesciamento dei governi in Georgia e Ucraina orchestrato, secondo il Cremlino, dall’Occidente.

Nazionalismi, Dodik e i russi

E poi c’è la carta nazionalista che finora si era rivelata sempre vincente. «Ci hanno provato a giocarla, ma senza riuscirci» spiega Vuksanović. Il riferimento è al rafforzamento dell’asse tra Vučić e il leader nazionalista serbo-bosniaco Milorad Dodik, condannato in via definitiva, a un anno di reclusione e sei anni di interdizione dai pubblici uffici.

Evitato il carcere dopo aver pagato una multa da oltre 18 mila euro, il destino di Dodik appare tracciato: a favore della sua destituzione si è pronunciato lunedì 18 agosto il Tribunale d’appello di Bosnia-Erzegovina che ha respinto il ricorso contro la decisione della Commissione elettorale centrale di revocare al leader serbo-bosniaco il mandato di presidente della Republika Srpska (Rs), l’entità a maggioranza serba della Bosnia-Erzegovina. «Entrambi - afferma il ricercatore - sono molto indeboliti, è quasi una legge della fisica: se Vučić cade, cadrà anche Dodik. Non necessariamente in quest’ordine».

A correre in soccorso dell’alleato serbo, è stato il Cremlino che per bocca del ministero degli Esteri ha difeso i «mezzi legali» utilizzati dalla polizia per «contenere la folla violenta», avvertendo che «l’ordine pubblico, la sicurezza e le vite umane» sono a rischio. Una dichiarazione in sordina quella della Russia che, secondo Vuksanović, avrebbe in questo caso particolare «un ruolo marginale». «Si tratta essenzialmente – dice – di una lotta che la Serbia sta conducendo da sola. Se c’è un grande assembramento di persone per strada, né la Russia, né l'Occidente, né nessun altro può farci niente».

Nuvole nere si stagliano all’orizzonte in Serbia. Giorni, settimane, mesi di caos e tensioni. «Non sono solo le proteste, è tutto il sistema che sta crollando. Non c’è nulla che abbia funzionato negli ultimi mesi» racconta il ricercatore che guardando a un’ipotetica fine dell’era Vučić delinea un futuro di incertezze. «Chiunque verrà dopo, rimarrà scioccato nel vedere la vera situazione in cui versano le istituzioni, le finanze, l’amministrazione. Sarà un processo molto, molto doloroso».

