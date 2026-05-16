Il tool per cercare gli iscritti al partito nazista: «È il momento di parlare dei nostri antenati»

Tenere in mano la tessera del partito nazista appartenuta al proprio nonno non è un’esperienza senza conseguenze, ma ora è possibile passarle in rassegna con un motore di ricerca. Attraverso l’impiego dell’Ia la Zeit ha reso accessibili gli archivi della Nsdap fotografati alla fine della Seconda guerra mondiale: l’iniziativa ha suscitato immenso interesse. Una contraddizione con il grande seguito di AfD in questo periodo? Secondo il direttore Di Lorenzo no

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Ci sono state centinaia di migliaia di ricerche. Una cosa che mi ha profondamente colpito, io stesso ho immediatamente ricercato i nomi dei miei avi». La Zeit, che Giovanni Di Lorenzo dirige, ha creato un certo scompiglio in Germania nei primi mesi dell’anno: a partire dalla pubblicazione dei microfilm su cui i militari americani hanno registrato tutto quel che hanno potuto dell’archivio del Partito nazionalsocialista alla fine della guerra, il settimanale con un grosso lavoro di data journalism